30 Июля 2020
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аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

Сотрудники "Аэропортов Севера" вышли на митинг против массовых сокращений

В Якутске в минувшее воскресенье (7 июля) несколько сотрудников ФКП "Аэропорты Севера", их бывшие коллеги и родственники во главе с инспектором службы авиационной безопасности аэропорта "Маган" Иваном Отяковским вышли на митинг. Они жаловались на сокращения.

Как сообщает портал NewsYkt со ссылкой на участников митинга, по неясным причинам предприятие сократило более сотни человек из числа техперсонала. По их мнению, оптимизация началась в 2015 году, когда "Аэропорты Севера" возглавил Вадим Волков.

"Мы боремся против произвола: идут массовые сокращения персонала, которые коснулись и многодетных матерей, — рассказывает Иван Отяковский. — Сначала требовали уволиться по собственному желанию, затем начали сокращать. Оставшиеся работают за двоих-троих, что физически невозможно. Руководство не выдает штатное расписание и ничего не прибавляет к зарплате. Нарушается очень много правил".

"За счет сокращения руководство обещало повысить зарплаты персонала, чего не произошло. Оно не идет навстречу коллективному договору, который защищает права сотрудников. Индексация производится на рост инфляции, за счет этого люди с меньшим окладом получают гроши. Начальство подорвало и численность профсоюза, собрания ничего не решают", — объясняет бывший заместитель председателя профсоюза "Аэропортов Севера" Павел Сергеев.

Из-за огромной нагрузки, неоплачиваемых часов работы по выходным и маленькой зарплаты сотрудники покидают работу. А их обязанности переходят к оставшимся коллегам, которые не успевают выполнять все обязанности, считают митингующие.

Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Севера" объединяет 31 аэропорт и две посадочные площадки в центральной, восточной и арктической зонах Республики Саха (Якутия) и Магаданской области.  17 из них находятся за Полярным кругом.

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Сотрудники "Аэропортов Севера" вышли на митинг против массовых сокращений

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Теги: аэропорты севера, митинг, сокращения



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