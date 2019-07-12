03 Августа 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
флаг России в Североуральске (2019) | Фото: vk.com/Роберт Карапетян

Мэра Североуральска обвинили в нарушении закона после появления "футбольных" флагов на административных зданиях

На некоторых административных зданиях Североуральского городского округа появились флаги России, не соответствующие государственному стандарту. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил сотрудник местного заповедника "Денежкин Камень" Роберт Карапетян.

Он рассказал, что над администрацией села Всеволодо-Благодатское висел старый и выцветший флаг, а когда это стало достоянием общественности, мэр Североуральска Василий Матюшенко распорядился его заменить.

флаг России в Североуральске(2019)|Фото: vk.com/Роберт Карапетян

"Только флаг поменяли почему-то на дешевенький за 100 рублей, такой обычно используют футбольные болельщики. Флаг с гербом и надписью "Россия", его можно купить в любом газетном киоске. Видимо господин Матюшенко не знает, что флаг с гербом называется штандартом или флагом президента России и является символом президентской власти. Но глава Североуральска законов России не знает, равно как и не знает, что на административные здания нельзя вывешивать такие флаги. Это как минимум КоАП РФ статья 17.10 "Нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации", - написал Карапетян на своей странице в соцсети.

флаг России в Североуральске(2019)|Фото: vk.com/Роберт Карапетян

Он выразил надежду, что над зданием все же будет установлен качественный российский флаг установленного образца. Однако после этого Роберту стали присылать фото из других мест Североуральска, где, как оказалось, на некоторых административных зданиях висят точно такие же флаги с гербом и надписью.

флаг России в Североуральске(2019)|Фото: vk.com/Роберт Карапетян

флаг России в Североуральске(2019)|Фото: vk.com/Роберт Карапетян

Он предположил, что администрация массово закупила "футбольные" флаги и развешивает их по всему округу. Карапетян не исключил, что обратится в прокуратуру по этому поводу.

Напомним, в начале июня стало известно, что заповедник "Денежкин Камень" выселяют из помещения в селе Всеволодо-Благодатское. Однако затем глава Североуральска отозвал постановление о выселении.

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Мэра Североуральска обвинили в нарушении закона после появления "футбольных" флагов на административных зданиях

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Теги: Североуральск, флаги, здания



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