"Шелупонь" потребовала отставки архангельского губернатора, иначе поднимет вопрос о доверии Путину

09 Апреля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

КС признал законным повышение пенсионного возраста

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Северо-Западный ФО В России

"Шелупонь" потребовала отставки архангельского губернатора, иначе поднимет вопрос о доверии Путину

9 апреля в приемную президента России в Архангельской области активист Юрий Чесноков принес резолюцию митинга, который прошел в столице Поморья в воскресенье. В документе, принятом 7 апреля на мероприятии единогласно, содержится требование жителей Архангельска и пригородов об отставке губернатора региона Игоря Орлова.
Читайте также:

В петиции жители требуют немедленной отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, который умудрился накануне акции протеста 7 апреля обозвать протестующих "шелупонью" на другом публичном мероприятии. В случае отказа в отставке губернатора архангелогородцы обещают на следующем протестном мероприятии поднять вопрос о доверии к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Следует заметить, что в судах Архангельска сегодня решается вопрос о наказании организаторам и участникам митинга 7 апреля, как считают в правоохранительных органах, мероприятие не было согласовано мэрией города, хотя все заявки были поданы в срок. В итоге на протестной акции было задержано до 10 участников и активистов, некоторые из них признаются, что не выкрикивали никаких лозунгов и не держали в руках плакатов, просто пришли на акцию протеста.

Юрий Чесноков(2019)|Фото: vk.com/pnparh
антимусорный митинг в Архангельской области(2019)|t.me/SilaPomorya, Сила Поморья

Как мы рассказывали, 7 апреля на улицы Архангельска с протестом против строительства мусорного полигона на станции Шиес, которому, предположительно, предстоит принимать мусор из столицы, вышло до 4 тыс. человек.

В настоящее время идет судебное заседание, между тем активисты сообщают о продолжающихся задержаниях на площади Ленина в Архангельске, сегодня правоохранители забрали еще пять человек с разрешенной акции протеста.

суд, активисты архангельска(2019)|Фото: vk.com/pnparh

задержание, митинг в Архангельске, против полигона Шиес(2019)|Фото: vk.com/pnparh

Отметим, что сам губернатор Архангельской области Игорь Орлов сегодня выступает на форуме "Арктика - территория диалога" в Санкт-Петербурге, он предложил загрузить Северный морской путь российским лесом. По его словам, арктический маршрут удобен для поставок древесины на азиатские рынки.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Шелупонь" потребовала отставки архангельского губернатора, иначе поднимет вопрос о доверии Путину

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Игорь Орлов, Юрий Чесноков, Шиес, шелупонь



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 07.04.2019 13:20 Мск В Архангельске несколько тысяч жителей вышли на несанкционированный антимусорный митинг. К месту протеста подтянулся ОМОН
Ранее 03.12.2018 12:33 Мск Архангельский губернатор после протестных митингов не вылетал в Москву
Ранее 03.12.2018 07:57 Мск В Архангельской области тысячи человек митинговали против "московского" мусора

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Стоит ли ожидать обострения в Донбассе с приходом Зеленского?

Результаты 437

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Мнения из сети