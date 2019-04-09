"Шелупонь" потребовала отставки архангельского губернатора, иначе поднимет вопрос о доверии Путину

9 апреля в приемную президента России в Архангельской области активист Юрий Чесноков принес резолюцию митинга, который прошел в столице Поморья в воскресенье. В документе, принятом 7 апреля на мероприятии единогласно, содержится требование жителей Архангельска и пригородов об отставке губернатора региона Игоря Орлова.

В петиции жители требуют немедленной отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, который умудрился накануне акции протеста 7 апреля обозвать протестующих "шелупонью" на другом публичном мероприятии. В случае отказа в отставке губернатора архангелогородцы обещают на следующем протестном мероприятии поднять вопрос о доверии к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Следует заметить, что в судах Архангельска сегодня решается вопрос о наказании организаторам и участникам митинга 7 апреля, как считают в правоохранительных органах, мероприятие не было согласовано мэрией города, хотя все заявки были поданы в срок. В итоге на протестной акции было задержано до 10 участников и активистов, некоторые из них признаются, что не выкрикивали никаких лозунгов и не держали в руках плакатов, просто пришли на акцию протеста.





Как мы рассказывали, 7 апреля на улицы Архангельска с протестом против строительства мусорного полигона на станции Шиес, которому, предположительно, предстоит принимать мусор из столицы, вышло до 4 тыс. человек.

В настоящее время идет судебное заседание, между тем активисты сообщают о продолжающихся задержаниях на площади Ленина в Архангельске, сегодня правоохранители забрали еще пять человек с разрешенной акции протеста.

Отметим, что сам губернатор Архангельской области Игорь Орлов сегодня выступает на форуме "Арктика - территория диалога" в Санкт-Петербурге, он предложил загрузить Северный морской путь российским лесом. По его словам, арктический маршрут удобен для поставок древесины на азиатские рынки.