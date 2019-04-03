03 Апреля 2019
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Экономика Северо-Западный ФО

"Размер компенсаций неизвестен". Работники завода "Форд" в Ленобласти готовы выйти на митинг

Работники завода Ford Sollers во Всеволожске Ленинградской области обратились в головной холдинг Ford Europe из-за отсутствия информации о выплатах компенсаций за закрытие производства. Переговоры профсоюз ведет с руководством завода, однако конкретных условий добровольного увольнения менеджеры не озвучили. Работники готовы выйти на митинги, к проблеме подключились власти региона, передает корреспондент Накануне.RU.
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Ford объявил о закрытии заводов в России в марте. Концерн направил $200 млн на выплаты сотрудникам закрывающихся российских заводов и поставщикам, однако российские топ-менеджеры месяц спустя не озвучили работникам условия увольнения. Накануне очередной раунд переговоров состоялся на всеволожском заводе Ford Sollers, единственная конкретика, которой удалось добиться от руководства предприятия - размеры компенсаций будут зависеть от стажа сотрудников, рассказал Накануне.RU руководитель профсоюзной организации "Форд" Михаил Сергеев.

"Полные объемы программы добровольного увольнения нам пообещали озвучить в понедельник. Объяснение руководителей - нужно время, чтобы разделить "спущенную" сумму, оформить. Если мы в понедельник мы понимаем, что дело - швах, все плохо и работодатель недоговороспособен, то мы будем включать митинги, пикетирования и другие акции. Наше основное требование - выплата двух годовых окладов. Если предложенные параметры будут близки к этому, то можно вести переговоры, выходить на компромисс. Если далеки - мы будем отстаивать свои требования всеми доступными способам", - рассказал Сергеев.

Форд в Всеволожске, Ford sollers, автозавод, автомобиль, автомобилестроение(2018)|Фото: Пресс-служба Ford Sollers

Профсоюз также настаивает на сохранении действия ДМС до конца года, компенсации неиспользованных отпусков. Работников волнует и вопрос трудоустройства. Как сообщало Накануне.RU, в период простоя предприятия работникам предлагали устроиться в "Ленту", сейчас никаких вариантов для трудоустройства не озвучивается, рассказал председатель Межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" (МПРА) Игорь Темченко.

"Работодатель говорит, что он взаимодействует со службой занятости, рекрутинговыми агентствами, что будет какая-то помощь в трудоустройстве. Но на рынке Всеволожска и даже Ленинградской области нет подходящих предложений. Я лично смотрел сайты, чтобы трудоустроиться на 55 тыс. руб. мне нужно быть акушером или поваром. Я могу работать в строительстве, но там нет таких окладов", - рассказал Темченко.

Вопросы трудоустройства работников автозавода 5 апреля будут обсуждаться на совещании с участием представителей областного правительства. По предварительным данным, участие в нем может принять губернатор ленинградской области Александр Дрозденко.

Ford Sollers во Всеволожске был возведен практически с нуля в 2002 г., на предприятии работает порядка 1 тыс. человек. Помимо завода в Ленинградской области Ford закрывает площадки в Набережных Челнах и Елабуге.

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"Размер компенсаций неизвестен". Работники завода "Форд" в Ленобласти готовы выйти на митинг

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Теги:  Игорь Темченко, Форд, Всеволожский завод, профсоюз Форд, Ford Sollers, Ford Europe



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