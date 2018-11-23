На заводе "Форд" в Ленобласти - забастовка. Рабочим предложили устроиться в "Ленту"

Компания "Форд Мотор Компани" обратилась в суд с иском к первичной профсоюзной организации завода концерна во Всеволожске Ленинградской области. Как следует из материалов Ленинградского областного суда, компания требует признать незаконной забастовку рабочих, которая длится с прошлой недели. Бастовать несколько десятков работников завода начали из-за ухудшения условий коллективного договора.

Забастовку начали 15 работников завода “Ford Sollers" во Всеволожске, сейчас количество бастующих увеличилось до 60 человек. Заявленная причина – ухудшение условий коллективного договора, по которому работодатель и представители трудового коллектива вели переговоры восемь месяцев. По ряду пунктов сторонам удалось договориться. В частности, профсоюз требовал сохранить пункт о выплатах в случае потери работы по медицинским ограничениям, а также предоставить полиса ДМС и льготы почетным донорам. Но остался нерешенным один из ключевых вопросов, из-за которого началась забастовка – компенсации работникам за простой предприятия.

Режим неполной рабочей недели на предприятии введен еще летом, сотрудники работают четыре дня в неделю. С 29 ноября и до середины января 2019 г. работников отправляют в простой, предприятие заплатит две трети заработка. Профсоюз настаивает на том, чтобы оплата была доведена до размера оклада.

"Иначе мы получим вместо 50 тыс. руб. 23 тыс. руб. В среду состоялись очередные переговоры с руководством, они ничем не завершились, гендиректор сказал, что зарплату должен получать только тот, кто работает. Никаких компенсаций работникам за то, что они сидят на 2/3 не будет. При этом работодатель пакетом одобрит коллективный договор только если работники откажутся от требований компенсации потери зарплаты в декабре", – рассказал Накануне.RU работник завода, председатель Межрегионального профсоюза "Рабочая ассоциация" (МПРА) Игорь Темченко.

Новое предложение автомобилестроителей – урезать оклады менеджмента, размер которых в пользу удовлетворения требований работников. Сейчас руководители предприятия, по словам бастующих, получают свыше 100 тыс. руб. в месяц. Предложение направлено высшему руководству "Форд Соллерс", европейскому менеджменту компании.

Руководство, со своей стороны, предложило выход – помощь в трудоустройстве на период простоя в магазин “Лента". В профсоюзе это называют издевательством: квалифицированные работники, которые устраивались на ведущее предприятие отрасли, несогласны становиться грузчиками.

"Я сварщик, что я буду делать в "Ленте"? Может, там, конечно, нужны какие-то сварочные работы, но вряд ли на все полтора месяца. Хотя если следовать логике работодателя, то раз я умею варить, то смогу сварить и какой-нибудь суп на продажу", – говорит Темченко.

Пресс-служба Ford Sollers не стала комментировать забастовку работников по телефону, редакция Накануне.RU направила письменный запрос.

Забастовку поддержали представители сторонних профсоюзных и общественных организаций: работники профсоюза "ИКЕА – Тихвин", а также Ленинградский комитет партии РОТ ФРОНТ. Они проводят одиночные пикеты у стен завода.

"Мы готовы оказать всю возможную помощь бастующим работникам завода "Форда", ставшего символом и примером рабочей борьбы в современной России. Без борьбы за справедливые требования у рабочих сегодня могут отнять последние крохи. Не стоит сомневаться, что исход этой борьбы отразится на трудовых отношениях и на других предприятиях страны", – отметили в партии.

Очередной раунд переговоров между бастующими и руководством волжского завода состоится 27 ноября, а уже сегодня стороны встретились в областном суде. "Форд Мотор Компани" просит признать забастовку незаконной, вместе с профсоюзом ответчиком по иску выступает забастовочный комитет. Рассмотрение дела суд отложил на декабрь.

Проверку ситуации с простоем работников проводит Государственная инспекция труда в Ленинградской области.