Повышение пенсионного возраста в два раза увеличит безработицу в России

К 2024 г. численность безработных в России может увеличиться до 7,7–7,8 млн человек и составить 9,6–9,7% от численности рабочей силы, тогда как в 2018 г. уровень безработицы в России составил 4,9%. Рост показателя объясняется выходом на рынок нового трудоспособного контингента вследствие повышение пенсионного возраста, говорится в исследовании главного научного сотрудника Института макроэкономических исследований ВАВТ​ Минэкономразвития Алексея Кашепова.

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Повышение пенсионного возраста вызовет увеличение численности населения в трудоспособном возрасте по среднему варианту примерно на 9 млн человек в 2023–2024 гг. Рост численности рабочей силы будет опережать рост числа рабочих мест, так как при сохранении параметров роста ВВП, производительности труда спрос экономики на рабочую силу в целом изменится незначительно.

Особое внимание следует уделять людям предпенсионного возраста, считает Кашепов, так как эта категория наиболее подвержена риску безработицы.Меры социальной защиты, включая введение уголовных наказаний для работодателей за "необоснованные увольнения", могут иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Например, нормы могут подтолкнуть работодателей к увольнению нежелательных сотрудников перед началом пятилетнего срока:

"Таким образом, пик "возрастных" увольнений сместится для мужчин на возраст 59 лет, для женщин – на 54 года. Сейчас массовые увольнения на пенсию в 55 лет женщин и в 60 лет мужчин мало распространены в государственном секторе, а в частном секторе затрагивают мужчин 60 и женщин 55 лет. Увольнения работников за несколько месяцев до выхода на пенсию, как правило, не практикуются. В новых условиях службам занятости и другим органам социальной защиты, возможно, вместо растянутого на пять лет "возрастного" увольнения придется иметь дело с массовым увольнением "перед началом пятилетнего периода".

Не исключено, что организации постараются не нанимать сотрудников предпенсионного возраста из-за нового закона.

Во избежание роста безработицы Правительству необходимо срочно разработать новую программу сохранения и создания рабочих мест на долгосрочный период, отмечает Кашепов. Программа должна быть направлена на увеличение числа функционирующих в экономике рабочих мест на 3–5 млн. Официальный прогноз социально-экономического развития на период до 2024 г. должен быть пересмотрен в части увеличения численности рабочих мест и занятого населения, а также его дополнения реалистическими вариантами возможного роста безработицы.

Как ранее сообщало Накануне.RU, пенсионная"реформа" приведет к росту бедности среди предпенсионеров.