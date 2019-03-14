"Экономику отжимают, как лимон!". Правительство отменяет репатриацию валютной выручки экспортеров сырья

С 2020 г. Правительство отменит требование репатриации валютной выручки в рублях для экспортеров сырьевой продукции. О предварительных договоренностях Минфина и Центробанка сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Ослабление валютного контроля даст больше возможностей для оттока капитала, считают эксперты Накануне.RU. Параллельно решение создает новые угрозы для курса рубля.

На первом этапе от репатриации будет освобождено 10% валютной выручки, к 2024 г. репатриацию экспортеров сырья отменят полностью, объявил Силуанов на съезде РСПП. Для других компаний будут сделаны послабления, кабмин рассматривает возможность уменьшения штрафов за несвоевременное поступление валютной выручки.

Об этом ослаблении валютного контроля Правительство и ЦБ договаривались на протяжении нескольких лет. Если кабмин поддерживал либерализацию, то позиция ЦБ была более осторожной, регулятор заявлял о риске нестабильности курса российской валюты и проблемах с контролем за отмыванием средств.

К консенсусу ведомства пришли на фоне двукратного роста темпов оттока капитала из России - это прямое следствие слабого валютного контроля, который с 2020 г. и вовсе исчезнет, говорит Экономист, профессор МГИМО Валентин Катасонов.

"Это антигосударственное, преступное решение, которое окончательно уничтожит нашу экономику, "отожмет" ее, как лимон - деньги в страну возвращаться не будут. К слову, "третий этап" амнистии капитала тоже не предусматривает возвращение денег в Россию, речь идет о том, что наши клептоманы будут только декларировать наличие своих активов за рубежом. Мы видим $18,5 млрд оттока капитала за два месяца, рост в два с лишним раза, вкупе с решением о репатриации это означает, что российская экономика будет уничтожена в самое ближайшее время", - рассказал Накануне.RU Катасонов.

По-мнению экономиста, необходимы обратные меры - запрет на свободное трансграничное движение капитала, который в той ил иной форме действует во многих странах. Однако в России об усилении контроля не задумываются.

Объективных оснований для особых условий репатриации выручки экспортеров сырья нет, уверены эксперты. Если вести речь о санкционных рисках, то государство подвержено им не меньше сырьевых компаний: сейчас Минфин закупает валюту для исполнения внешних обязательств у экспортеров, и львиная доля приходится как раз на "сырьевиков". Риски наложения санкций на российские ОФЗ не сняты, если Минфин США решится на это, то у денежных властей просто не будет источника для пополнения резервов. Однако власти рассчитывают, что даже после отмены требований о репатриации компании будут продавать излишки валютной выручки.

"Компании-экспортеры даже при отсутствии обязанности по репатриации будут реализовывать значительную часть валютной выручки для совершения необходимых платежей в рублях. Таким образом, смягчение валютного регулирования не несет дополнительных рисков для российского валютного рынка", - говорится в обзоре Банка России.

"Причина для принятия решения одна, и она очень простая. Мы видим закономерность: государство старается по максимуму обуть население и, одновременно, дать как можно больше возможностей для извлечения прибыли крупным компаниям. Поэтому, с одной стороны, мы видим перекладывание социальных обязательств - перевод с обеспечения государственного на родственное, с другой - полную либерализацию финансовых операций высокодоходного сырьевого бизнеса", - поделился своим мнением с Накануне.R независимый экономист Александр Одинцов.