Озвучена дата митинга противников закрытия машзавода имени Дзержинского в Перми

Согласован митинг противников закрытия завода имени Дзержинского в Перми, сообщила Накануне.RU один из организаторов мероприятия Татьяна Кротова.

Акция начнется в 15.00 15 декабря в Саду камней. Заявленное число участников мероприятия – 600 человек. Цель протестующих – остановить уничтожение предприятия.

Напомним, ранее конкурсный управляющий ЗиДа Александр Еремин подписал приказ о простое предприятия с 11 ноября из-за снижения объема производства. С этого дня в стенах завода останутся только те, кто обеспечивает их электроэнергией и теплом. Рабочих отправят в отпуск с сохранением 2/3 зарплаты. Такой приказ действует до Нового года. Позже 792 сотрудника завода будут уволены из-за ликвидации завода 6 апреля 2020 г. В октябре сотрудники завода подавали заявку на массовый митинг, но в последний момент отказались от проведения, получив обещания властей решить их проблемы на уровне Минпромторга РФ.