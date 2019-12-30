В Черногории реализуется "украинский сценарий", - патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в Черногории реализуется "украинский сценарий". Об этом говорится в его послании в связи с принятием антицерковного закона в Черногории, направленного на изгнание из страны канонической Сербской Православной Церкви (СПЦ).

Патриарх назвал это "циничным ударом по Церкви" и актом государственной "поддержки раскола". Он связал это с украинскими событиями.

"Политические силы как Черногории, так и Украины, заинтересованные в подрыве народного единства, долгие годы поддерживали раскольников, видя в них инструмент ослабления канонической Церкви. В обеих странах на самом деле осуществляется один и тот же замысел, родившийся далеко за их пределами", - говорится в документе.

Патриарх отмечает, что власти Черногории пытаются стереть историческую память народа. И это может произойти в любой стране.

Напомним, черногорский закон направлен на отъем у СПЦ храмов и имущества. А президент Мило Джуканович заявлял, что будет добиваться "автокефалии" для местных раскольников.