В Черногории реализуется "украинский сценарий", - патриарх Кирилл

16 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Здесь http://perevozki.youdo.com/international/sng/azerbaijan/, подробнее по ссылке.
По ссылке http://perevozki.youdo.com/cars/gruzchiki/, подробности...
Услуги частных мастеров: http://remont.youdo.com/furniture/hauling/upholstered/, рекомендуем!



Политика За рубежом
(2018) | Фото: Накануне.RU

В Черногории реализуется "украинский сценарий", - патриарх Кирилл

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что в Черногории реализуется "украинский сценарий". Об этом говорится в его послании в связи с принятием антицерковного закона в Черногории, направленного на изгнание из страны канонической Сербской Православной Церкви (СПЦ).

Патриарх назвал это "циничным ударом по Церкви" и актом государственной "поддержки раскола". Он связал это с украинскими событиями.

"Политические силы как Черногории, так и Украины, заинтересованные в подрыве народного единства, долгие годы поддерживали раскольников, видя в них инструмент ослабления канонической Церкви. В обеих странах на самом деле осуществляется один и тот же замысел, родившийся далеко за их пределами", - говорится в документе.

Патриарх отмечает, что власти Черногории пытаются стереть историческую память народа. И это может произойти в любой стране.

Напомним, черногорский закон направлен на отъем у СПЦ храмов и имущества. А президент Мило Джуканович заявлял, что будет добиваться "автокефалии" для местных раскольников.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Черногории реализуется "украинский сценарий", - патриарх Кирилл

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: церковь, православие, Черногория, патриарх Кирилл



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети