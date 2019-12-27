Власти Черногории на фоне массовых протестов приняли закон об изгнании Сербской Православной Церкви

Парламент Черногории принял закон, направленный на изгнание из страны канонической Сербской Православной Церкви (СПЦ) в пользу местных раскольников.

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Антицерковный закон был принят единогласно, поскольку перед этим все 22 несогласных депутата были задержаны полицией и не участвовали в заседании. Оставшиеся 45 отклонили все 117 поправок, предложенных СПЦ.

Закон предусматривает, что все религиозные объекты и земли, построенные или переданные государством до 1 декабря 1918 года, забираются государством. Под закон подпадают более 600 храмов и монастырей СПЦ.

Закон был принят на фоне массовых протестов, охвативших всю Черногорию. Епископ Иоанникий (Мичович) заявил, что при каждом храме СПЦ в Черногории будут созданы специальные комитеты по защите святынь.

По существу в Черногории повторяется украинский сценарий с целью отобрать храмы, монастыри и все имущество у Церкви и отдать его раскольникам, а саму СПЦ изгнать из страны. Недавно экуменический патриарх Варфоломей заявлял, что он не планирует выписывать томос черногорским раскольникам. Но то же самое он заявлял еще два года назад и в отношении украинских.

В СПЦ не сомневаются, что реализуется именно этот план. В январе представитель Варфоломея на Украине архиепископ Даниил Зелинский поддержал черногорский раскол.

В июне президент Черногории Мило Джуканович обвинил СПЦ в "религиозной монополии" и заявил, что будет добиваться "автокефалии" для местных раскольников. Как и на Украине, черногорский президент обвинил каноническую Церковь в работе на "чужую" страну, т.е. Сербию.

Напомним, СПЦ всегда твердо выступала против украинского раскола и поддерживала каноническую УПЦ и позицию РПЦ.

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий