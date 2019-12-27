Власти Черногории на фоне массовых протестов приняли закон об изгнании Сербской Православной Церкви

13 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Юду: http://perevozki.youdo.com/passenger/buses/paz/, посетить сайт .
Услуги специалиста: http://perevozki.youdo.com/cars/gazel/geo/chelyabinsk/, быстро и недорого.
Здесь http://perevozki.youdo.com/garbage/restaurant/trash/pishchevoy/, варианты по ссылке.



Политика За рубежом
флаг Черногории (2019) | Фото: viza.guru

Власти Черногории на фоне массовых протестов приняли закон об изгнании Сербской Православной Церкви

Парламент Черногории принял закон, направленный на изгнание из страны канонической Сербской Православной Церкви (СПЦ) в пользу местных раскольников.
Читайте также:

Антицерковный закон был принят единогласно, поскольку перед этим все 22 несогласных депутата были задержаны полицией и не участвовали в заседании. Оставшиеся 45 отклонили все 117 поправок, предложенных СПЦ.

Закон предусматривает, что все религиозные объекты и земли, построенные или переданные государством до 1 декабря 1918 года, забираются государством. Под закон подпадают более 600 храмов и монастырей СПЦ.

Закон был принят на фоне массовых протестов, охвативших всю Черногорию. Епископ Иоанникий (Мичович) заявил, что при каждом храме СПЦ в Черногории будут созданы специальные комитеты по защите святынь.

По существу в Черногории повторяется украинский сценарий с целью отобрать храмы, монастыри и все имущество у Церкви и отдать его раскольникам, а саму СПЦ изгнать из страны. Недавно экуменический патриарх Варфоломей заявлял, что он не планирует выписывать томос черногорским раскольникам. Но то же самое он заявлял еще два года назад и в отношении украинских.

В СПЦ не сомневаются, что реализуется именно этот план. В январе представитель Варфоломея на Украине архиепископ Даниил Зелинский поддержал черногорский раскол.

В июне президент Черногории Мило Джуканович обвинил СПЦ в "религиозной монополии" и заявил, что будет добиваться "автокефалии" для местных раскольников. Как и на Украине, черногорский президент обвинил каноническую Церковь в работе на "чужую" страну, т.е. Сербию.

Напомним, СПЦ всегда твердо выступала против украинского раскола и поддерживала каноническую УПЦ и позицию РПЦ.

амфилохий митрополит черногорско-приморский(2006)|Фото: Накануне.ru

Митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Власти Черногории на фоне массовых протестов приняли закон об изгнании Сербской Православной Церкви

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: церковь, православие, раскол, Сербия, Черногория



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети