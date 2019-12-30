Путин поблагодарил Трампа за информацию о готовящихся терактах

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Белого дома Дональдом Трампом.

В ходе разговора глава государства, в частности, поблагодарил лидера США за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в Санкт-Петербурге, говорится на сайте Кремля.

Главы государств условились продолжить двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

Как сообщалось ранее, двое россиян готовили теракт в Санкт-Петербурге под новый год. План террористов был раскрыт американскими спецслужбами, подозреваемые задержаны ФСБ.

По сообщению ЦОС ФСБ, "на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников".

Предположительно, террористы планировали акции в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге на Новый год.