16 Октября 2020
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ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

ФСБ по наводке американских спецслужб предотвратила теракты во время новогодних гуляний в Питере

Двое россиян готовили теракт в Санкт-Петербурге под новый год. План террористов был раскрыт американскими спецслужбами, подозреваемые задержаны ФСБ.

По сообщению ЦОС ФСБ, "на основании ранее полученной от американских партнеров информации 27 декабря задержаны двое российских граждан, намеревавшихся совершить террористические акты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников".

Возбуждено уголовное дело по ст. 30 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту) и ст. 205.1 ("Участие в деятельности террористической организации").

Предположительно, террористы планировали акции в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге на Новый год.

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ФСБ по наводке американских спецслужб предотвратила теракты во время новогодних гуляний в Питере

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Теги: террористы, фсб, американские спецслужбы



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Развитие сюжета:

Ранее 30.12.2019 11:57 Мск Россияне, готовившие теракты в новогодние праздники, дают признательные показания

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