Самойлов и Варламов выплатят по миллиону, если удастся доказать, что мэр заплатил блогеру за БДСМ

Глава Перми Дмитрий Самойлов и блогер-урбанист Илья Варламов записали пермскую серию БДСМ. Оба участника программы поделились впечатлениями в Instagram.

"Наша встреча с Ильёй Варламовым для записи его передачи "Большая дорога с мэром" состоялась. Маршрут, который мне выпал, пролегал от улицы Свердловской до Паркового. Часть проехали на автобусе, при этом оплатили проезд транспортной картой. По ходу обсуждали разные темы: транспортную реформу, платные парковки, содержание дорог, ограждения вдоль дорог и другие вопросы. Благодарен Илье, что он в конце декабря нашел время для приезда в наш город. Кстати, он сказал, что хочет посетить Пермь ещё и летом, а потом в сентябре приехать к нам на марафон", - написал в своем аккаунте мэр, выложив серию фотографий.

Варламов тоже остался доволен прогулкой. "Дмитрий Иванович Самойлов – мэр Перми и это самый смелый мэр! Впервые за два года кто-то согласился прогуляться по городу зимой после снегопада. Сегодня четыре часа гуляли по Перми, обсудили общественный транспорт, заборчики, эспланаду и современное искусство. Пермь, кстати, отличный город. Надеюсь, в ближайшие 10 лет она станет столицей современного искусства", - поделился блогер.

Варламова часто обвиняют в проплаченности его городских обзоров, в этот раз блогер объявил награду, если сделку удастся доказать.

"Пермские СМИ говорят, что мэр заплатил за мой приезд миллион рублей... Хм... Объявляю конкурс для журналистов! Если кто-то сможет доказать, что за мой приезд в Пермь хоть кто-то заплатил, я лично готов дать миллион и еще миллион добавит Самойлов (он согласился!)", - написал Варламов.

Добавим, что в день записи БДСМ Самойлов отменил выходной своим заместителям. "Для глав районов и моих замов, ответственных за благоустройство и ЖКХ, 28-29 декабря будут рабочими. Работы еще очень много. Задача на ближайшие дни – усиленный вывоз снега, прочистка тротуаров и остановок. Административно-техническая инспекция по моему поручению включила в свои ежедневные контрольные рейды торговые центры, которые обязаны содержать прилегающие территории. Пусть административным воздействием заставляют приводить их в порядок", - написал он в своем Instagram.