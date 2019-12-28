Глава Перми отменил выходные глав районов, чтобы город не "утонул" в снегу

Мэр Перми Дмитрий Самойлов объявил 28-29 декабря рабочими днями для глав районов. Они должны будут следить за тем, как город очищают от снега, передает корреспондент Накануне.RU.

Самойлов написал в своем Instagram, что "конец декабря – самое напряженное время в плане подготовки к Новому году".

"Поэтому глав районов и моих замов, ответственных за благоустройство и ЖКХ, 28-29 декабря будут рабочими. Работы еще очень много. Задача на ближайшие дни – усиленный вывоз снега, прочистка тротуаров и остановок. Административно-техническая инспекция по моему поручению включила в свои ежедневные контрольные рейды торговые центры, которые обязаны содержать прилегающие территории. Пусть административным воздействием заставляют приводить их в порядок", - написал политик.

Напомним, сам Самойлов сегодня прогуляется по городу в компании урбаниста Ильи Варламова, который прилетел в Пермь на съемки очередной серии проекта "Большая дорога с мэром" (БДСМ).