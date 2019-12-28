"Рампейдж" перевесил Емельяненко на 11 кг перед их боем в Японии

Сегодня в японской Сайтаме прошла церемония взвешивания перед турниром Bellator 237: Fedor vs. Rampage, в главном бою которого встретятся россиянин Федор Емельяненко и Куинтон "Рампейдж" Джексон из США. Американец значительно перевесил своего оппонента, передает корреспондент Накануне.RU.

Емельяненко показал 109 кг. В свою очередь, боевой вес Джексона составил чуть больше 120 кг.

Напомним, бой состоится 29 декабря в Японии. Он станет главным событием шоу, совместно организованном американским промоушеном Bellator и японским Rizin.

Стоит отметить, что это будет последний бой Федора Емельяненко в Стране восходящего солнца. Накануне.RU уже рассказывало, чего можно ожидать от этого поединка.