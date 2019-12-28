Масштабный обмен пленными между Киевом и Донбассом ожидается 29 декабря

В ДНР заявили, что масштабный обмен пленными и удерживаемыми лицами состоится 29 декабря. Об этом говорится на официальном сайте омбудсмена республики. Украинские СМИ пишут, что это произойдет в 11.00 на КПП Майорск под Горловкой, где состоялся предновогодний обмен два года назад.

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В ДНР называют цифры 87 на 55, т.е. Киев освободит 87 человек. На Украине пишут, что будет 130 на 80. Хотя называются и другие цифры. Причем до сих пор нет ясности по "беркутовцам", на которых "повесили" расстрелы на киевском "евромайдане" в феврале 2014 года. Сегодня уже второй день идет заседание апелляционного суда Киева. Нацисты требуют ни в ком случае их не освобождать и призывают подтягиваться к зданию суда.

Для президента Владимира Зеленского возникла серьезная дилемма. Ранее сообщалось, что он принял решение все-таки освободить их для большого обмена. И примечательно, что вчера генпрокурор Руслан Рябошапка прямо во время судебного заседания заменил группу прокуроров, которые требовали оставить "беркутовцев" под стражей. С другой стороны, освобождение резко усилит "антизеленские" настроения среди нацистов.