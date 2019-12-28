Блогер-урбанист Илья Варламов прилетел в Пермь на съемки "БДСМ" с Самойловым

Блогер-урбанист Илья Варламов приехал на схемки проекта "Большая дорога с мэром" ("БДСМ"), участие в котором примет глава города Дмитрий Самойлов. Об этом блогер сообщил в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

В течение дня блогер и мэр будут гулять по городу по несогласованному маршруту.

Напомним, ранее Варламов уже приезжал в Пермью. 5 ноября он посетил краевую столицу в компании комика и музыканта Сергея Мезенцева. Мезенцев заявил, что "будет смотреть, как устроены люди, а Варламов – улицы". Возле дома № 46 по улице Петропавловской блогера едва не убила сосулька.

После визита Варламова в Пермь, мэр Перми Дмитрий Самойлов сообщил, что хочет пригласить блогера в декабре и показать "новогоднее оформление города, чтобы он почувствовал все прелести уральской зимы".