Захарова назвала "Северный поток – 2" не касающимся США проектом

Проект газопровода "Северный поток-2" является исключительно европейским делом, которое не касается США. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, "Северный поток - 2" никаким образом не затрагивает американскую территорию, в противном случае можно было бы как-то понять США, пишет Regnum.

"Это не касается никого, кроме стран, вовлеченных в этот проект географией и финансами", - пояснила Захарова.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал санкции, введенные американским парламентом в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Из-за них остановилась прокладка газопровода в Балтийском море – эту работу выполняла швейцарская компания Allseas.

Ранее в Сенате США обсуждался законопроект о санкциях в отношении компаний, связанных с проектом газопровода "Северный поток-2".

Под санкции могут попасть все, кто оказывает техническую, финансовую поддержку, а также страховщики судов, особенно занимающиеся укладкой труб, швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem.