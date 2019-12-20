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Политика Приволжский ФО Пермский край
Илья Варламов Дмитрий Самойлов БДСМ (2019) | Фото: Instagram.com, Илья Варламов

Блогер Варламов устроит "БДСМ" с мэром Перми до Нового года

Власти Перми ведут переговоры с блогером-урбанистом Ильей Варламовым о съемках шоу "Большая дорога с мэром" ("БДСМ"), участие в котором примет глава города Дмитрий Самойлов.

Об этом в интервью PR-агентству "Март" сообщила начальник информационно-аналитического управления администрации города Наталья Шушпанова.

Как сообщало Накануне.RU, в Пермь Варламов приехал 5 ноября в компании комика и музыканта Сергея Мезенцева. Мезенцев заявил, что "будет смотреть, как устроены люди, а Варламов – улицы". "Но, скорее всего, оба огребем. Нарекаю наш дуэт знаменитым пермским блюдом "Посикунчики"", - добавил Мезенцев. Возле дома № 46 по улице Петропавловской блогера едва не убила сосулька. Он встретился с главой города Дмитрием Самойловым и предложил принять участие в "БДСМ". После поездки блогер поделился впечатлениями о городе в своем видеоролике.

Мэр Перми Дмитрий Самойлов во время прямого эфира в Instagram сообщил, что хочет пригласить Варламова в Пермь в декабре и показать "новогоднее оформление города, чтобы блогер почувствовал все прелести уральской зимы".

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Блогер Варламов устроит "БДСМ" с мэром Перми до Нового года

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Теги: БДСМ, Илья Варламов, Дмитрий Самойлов, большая дорога с мэром



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Развитие сюжета:

Ранее 28.12.2019 08:30 Мск Блогер-урбанист Илья Варламов прилетел в Пермь на съемки "БДСМ" с Самойловым

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