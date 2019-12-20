Блогер Варламов устроит "БДСМ" с мэром Перми до Нового года

Власти Перми ведут переговоры с блогером-урбанистом Ильей Варламовым о съемках шоу "Большая дорога с мэром" ("БДСМ"), участие в котором примет глава города Дмитрий Самойлов.

Об этом в интервью PR-агентству "Март" сообщила начальник информационно-аналитического управления администрации города Наталья Шушпанова.

Как сообщало Накануне.RU, в Пермь Варламов приехал 5 ноября в компании комика и музыканта Сергея Мезенцева. Мезенцев заявил, что "будет смотреть, как устроены люди, а Варламов – улицы". "Но, скорее всего, оба огребем. Нарекаю наш дуэт знаменитым пермским блюдом "Посикунчики"", - добавил Мезенцев. Возле дома № 46 по улице Петропавловской блогера едва не убила сосулька. Он встретился с главой города Дмитрием Самойловым и предложил принять участие в "БДСМ". После поездки блогер поделился впечатлениями о городе в своем видеоролике.

Мэр Перми Дмитрий Самойлов во время прямого эфира в Instagram сообщил, что хочет пригласить Варламова в Пермь в декабре и показать "новогоднее оформление города, чтобы блогер почувствовал все прелести уральской зимы".