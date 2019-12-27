Если с людьми, то дороже? В Югре на "Avito" выставили на продажу город

На "Avito" появилось объявление о продаже города Лянтор, расположенного в Сургутском районе, передает корреспондент Накануне.RU.

Объявление называется "Участок 63.1 сот. (ИЖС)". Площадь предлагаемого участка совпадает с городской. В комментарии автор пишет, что "город неплохой", однако "из-за ненадобности" продавец решил выставить его на продажу за 25 млн руб.

"Можете приобрести с людьми, но тогда цена будет другая. Из хорошего – горячая/холодная вода, площадь и все. Из недостатков – пять школ и один техникум. Не продаю, а от сердца отрываю", - отметил "продавец".

Лянтор расположен на реке Пим (приток Оби), в 95 км к северо-западу от Сургута, в 825 км к северо-востоку от Тюмени. Стоит на территории одного из крупнейших в России нефтегазоконденсатного месторождения.