Скончался писатель и публицист Владимир Бушин

Писатель, публицист, литературный критик, участник Великой Отечественной войны Владимир Бушин скончался 25 декабря в возрасте 95 лет.

Прощание проходит в пятницу, 27 декабря с 11.00 в Центральном доме литераторов, сообщает газета "Завтра".

Владимир Бушин родился 24 января 1924 года в семье бывшего офицера российской императорской армии и медсестры.

Школу Владимир Бушин окончил в Москве в 1941 году, за несколько дней до начала Великой Отечественной войны.

Осенью 1942 года ушел на фронт. В составе 50-й армии прошел от Калуги до Кёнигсберга. На территории Маньчжурии принимал участие в войне с японцами. На фронте вступает в ВКП(б). В 1946 году был демобилизован.

В 1951 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького, где являлся секретарем комитета ВЛКСМ института. Затем экстерном окончил Московский юридический институт.

Работал в "Литературной газете", "Литературная Россия", журналах "Молодая гвардия" и "Дружба народов". С 1987 года публиковался в газетах "День", "Завтра", "Советская Россия", "Правда", "Патриот", "Молния", "Дуэль", "Своими именами" и др.

Награжден медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За взятие Кёнигсберга", "За победу над Германией", "За победу над Японией" и орденом Отечественной войны II степени.