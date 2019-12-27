Скончался писатель и публицист Владимир Бушин

13 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Услуги мастера: http://perevozki.youdo.com/country/geo/dmitrov/, подробное описание здесь.
По ссылке http://perevozki.youdo.com/lobnya/passenger/cars/wedding/limousines/, подробнее тут.
Услуги профессионалов: http://remont.youdo.com/building/insulation/soundproofing/engineering/izol/vozduhovodi/, лучшие цены здесь.


    стильное пальто зимнее вот

Общество В России
Владимир Бушин (2016) | Фото: borzih.com

Скончался писатель и публицист Владимир Бушин

Писатель, публицист, литературный критик, участник Великой Отечественной войны Владимир Бушин скончался 25 декабря в возрасте 95 лет.

Прощание проходит в пятницу, 27 декабря с 11.00 в Центральном доме литераторов, сообщает газета "Завтра".

Владимир Бушин родился 24 января 1924 года в семье бывшего офицера российской императорской армии и медсестры.

Школу Владимир Бушин окончил в Москве в 1941 году, за несколько дней до начала Великой Отечественной войны.

Осенью 1942 года ушел на фронт. В составе 50-й армии прошел от Калуги до Кёнигсберга. На территории Маньчжурии принимал участие в войне с японцами. На фронте вступает в ВКП(б). В 1946 году был демобилизован.

В 1951 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького, где являлся секретарем комитета ВЛКСМ института. Затем экстерном окончил Московский юридический институт.

Работал в "Литературной газете", "Литературная Россия", журналах "Молодая гвардия" и "Дружба народов". С 1987 года публиковался в газетах "День", "Завтра", "Советская Россия", "Правда", "Патриот", "Молния", "Дуэль", "Своими именами" и др.

Награжден медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За взятие Кёнигсберга", "За победу над Германией", "За победу над Японией" и орденом Отечественной войны II степени.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Скончался писатель и публицист Владимир Бушин

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир бушин, писатель



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети