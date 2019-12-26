Цены на услуги ЖКХ в 2020 году повысятся на 4%

В 2020 году жилищно-коммунальные услуги в среднем по России подорожают на 4%

Цены повысятся с 1 июля. Самое большое повышение тарифов ожидает жителей Чечни — 6,5%, Дагестана — 5,2%, Ингушетии — 5,1%, Кабардино-Балкарии — 5,4%.

Меньше всего услуги ЖКХ подорожают в Ненецком автономном округе — 2,4%. В Москве планка определена на уровне 5%, в Санкт-Петербурге — 3,8%, сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, в среднем жители России ежемесячно платят за услуги жилищно-коммунального хозяйства 3 тыс. 826 руб.

По данным Сбербанка, по итогам девяти месяцев текущего года платеж увеличился на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В среднем на ЖКХ уходит 9% бюджета семьи.

Рост стоимости расходов связан с "мусорной" реформой и с изменением методологии при учете энергопотребления.

Больше всего за ЖКХ платят жители северо-востока России.