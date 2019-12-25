Путин обозначил кабмину задачу номер один: повышение уровня доходов россиян

11 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите здесь - http://perevozki.youdo.com/country/geo/domodedovo/, выбирай нас!
Юду: http://remont.youdo.com/electrician/wiring/country/, выбирай!
Услуги сервиса: http://remont.youdo.com/repair/room/17-18/, выбирай нас!



Политика В России
Владимир Путин (2019) | Фото: kremlin.ru

Путин обозначил кабмину задачу номер один: повышение уровня доходов россиян

Президент РФ Владимир Путин провел традиционную предновогоднюю встречу с членами Правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе совещания глава государства напомнил министрам, что одной из главных задач является повышение уровня доходов граждан.

"Особенно среди тех категорий, которые получают наименьшие доходы, - подчеркнул Путин. - Вот это задача номер один".

По словам президента, текущих темпов роста экономики недостаточно, нужно сделать все, чтобы улучшить ее структуру и качество, а также повысить уровень жизни граждан.

Ранее Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет", заявил, что зарплаты россиян растут, но реальные доходы стоят на месте. По словам главы государства, ситуацию нужно менять.

Путин назвал это важнейшим направлением работы правительства. При этом результаты этой работы "пока весьма скромные", подчеркнул президент.

В июне председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал слишком оптимистичным прогноз Министерства экономического развития о росте реальных доходов населения на 1% в 2019 году. По его словам, если доходы не будут расти, то не будет достигнута другая цель - сокращения численности бедных в стране.

Кроме того, Кудрин заявил, что если уровень бедности в России не замедлит рост, в стране может произойти "социальный взрыв".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин обозначил кабмину задачу номер один: повышение уровня доходов россиян

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: владимир путин, кабмин, уровень доходов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети