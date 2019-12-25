Путин обозначил кабмину задачу номер один: повышение уровня доходов россиян

Президент РФ Владимир Путин провел традиционную предновогоднюю встречу с членами Правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе совещания глава государства напомнил министрам, что одной из главных задач является повышение уровня доходов граждан.

"Особенно среди тех категорий, которые получают наименьшие доходы, - подчеркнул Путин. - Вот это задача номер один".

По словам президента, текущих темпов роста экономики недостаточно, нужно сделать все, чтобы улучшить ее структуру и качество, а также повысить уровень жизни граждан.

Ранее Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет", заявил, что зарплаты россиян растут, но реальные доходы стоят на месте. По словам главы государства, ситуацию нужно менять.

Путин назвал это важнейшим направлением работы правительства. При этом результаты этой работы "пока весьма скромные", подчеркнул президент.

В июне председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин назвал слишком оптимистичным прогноз Министерства экономического развития о росте реальных доходов населения на 1% в 2019 году. По его словам, если доходы не будут расти, то не будет достигнута другая цель - сокращения численности бедных в стране.

Кроме того, Кудрин заявил, что если уровень бедности в России не замедлит рост, в стране может произойти "социальный взрыв".