Путин призвал правительство переломить ситуацию с реальными доходами россиян

Президент РФ Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет", заявил, что зарплаты россиян растут, но реальные доходы стоят на месте.

По словам главы государства, ситуацию нужно менять.

Путин назвал это важнейшим направлением работы правительства. При этом результаты этой работы "пока весьма скромные", подчеркнул президент.

В августе Путин на совещании с членами правительства и главой ЦБ выразил обеспокоенность состоянием доходов россиян.

По словам главы государства, инфляция постепенно приближается к целевому показателю и близка к 4,5% в годовом измерении, но даже с учетом этого и с учетом повышения зарплат реальные доходы россиян растут медленно.

Напомним, по данным Росстата, реальные доходы россиян за первое полугодие 2019 г. снизились на 1,3%, что не дает повода говорить о росте благосостояния россиян. Вместе с тем увеличилась сумма, которую домохозяйства тратят на обслуживание кредитов, наблюдаемый рост потребкредитования в Правительстве считают опасным.