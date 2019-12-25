Мантуров назвал сроки начала серийного производства внедорожника Aurus Komendant

Серийное производство и коммерческие продажи внедорожника Aurus Komendant планируют начать с 2022 года. Об этом в интервью газете "Известия" заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, в 2021 году начнутся продажи модели Senat. Мантуров отметил, что коммерческая реализация автомобилей Aurus началась в небольших объемах в 2019 году.

Общее число заказов на автомобили Aurus, по данным министра, уже превысило 600. В 2020 году планируется произвести около 200 машин.

Ранее сообщалось, что первые автомобили Aurus купят российские политики. Глава Минпромторга РФ уточнил, что покупатели – "наши политики, но не из правительства".

Летом президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заинтересовался российским автомобилем Aurus и выразил желание приобрести всю линейку таких авто.

Напомним, Aurus - семейство автомобилей представительского и высшего класса, другое название - проект "Кортеж". Государство потратило на проект порядка 12,4 млрд руб. В линейку входит президентский лимузин, которой выставлен на Иннопроме.

Авто серии "Кортеж" был презентован на инаугурации президента России: Владимир Путин на нем выехал из Первого корпуса Кремля в Большой Кремлевский дворец.