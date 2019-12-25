11 Октября 2020
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Что такое экспресс-суды по отобранию детей

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Общество За рубежом
Кембриджи: принц Уильям, принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи. (2019) | Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Кейт Миддлтон в Рождество показала очень необычное фото своих детей

В честь Рождества, которое сегодня отмечается в Великобритании, внук королевы принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон опубликовали необычное фото своих детей.
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Сделан самой Кэтрин – ее нет в кадре. Она часто снимает свою семью, в том числе и для официальных мероприятий (в юности герцогиня Кембриджская даже мечтала стать фотографом). На черно-белом фото старший сын пары, шестилетний Джордж сидит в садовом кресле, за его спиной стоит сестра Шарлотта, а Уильям целует младшего сына, полуторагодовалого Луи. Обычно семья будущего наследника британского престола не публикует столь интимные и неформальные сцены, в отличие от младшего брата Уильяма – принца Гарри. Но в этом году правилам изменили.

Кембриджи: принц Уильям, принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи.|Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Подпись к фото гласит, что снимок сделан в начале этого года в Норфолке – там у Кембриджей есть поместье Анмер-холл, подаренное семье королевой Елизаветой II. Кстати, недалеко находится и ее любимая резиденция Сандрингем, где 94-летняя королева каждый год собирает свою огромную семью на Рождество.

Чуть раньше в сети появилась рождественская открытка от принца Гарри и Меган Маркл с их сыном Арчи Харрисоном.

Принц Гарри, Меган Маркл, Арчи Харрисон. |Фото: twitter.com/queenscomtrust

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Кейт Миддлтон в Рождество показала очень необычное фото своих детей

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Теги: кейт миддлтон, рождество, принц уильям, британская королевская семья



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