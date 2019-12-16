02 Октября 2020
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Общество За рубежом
Кейт Миддлтон (2018) | Фото:drkhorsmedia.com

Кейт Миддлтон призналась, что работала официанткой и "ужасно" делала свою работу

Супруга британского принца Уильяма, 37-летняя Кейт Миддлтон призналась, что в бытность студенткой подрабатывала официанткой.
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Герцогиня Кембриджская приняла участие в коктейльной благотворительной вечеринке телеканала BBC Berry Royal Christmas и рассказала телеведущей Мэри Берри, что во времена учебы в Сент-Эндрюсском университете подрабатывала официанткой. Когда Кейт взяла в руки поднос с аппетитного вида напитками, она заявила: "Напоминает мне о моих университетских денечках, когда я работала официанткой". И добавила: "Я была ужасной официанткой".

Кейт Миддлтон принц Уильям принц Джордж принцесса Шарлотта принц Луи|Фото:twitter.com/KensingtonRoyal/Matt Porteous

Кейт, Уильям и их дети: Джордж, Шарлотта, Луи

Несмотря на наличие престижного образования (диплом бакалавра с отличием второй степени по специальности "история искусств"), многодетная мать Кейт почти не работала. Некоторое время она помогала родителям в их семейном бизнесе – компании Party Pieces (доставка почтой товаров для проведения праздников). Кэтрин занималась дизайном каталогов с товарами и проводила маркетинговые компании.

Также она подрабатывала в отделе закупок магазина Jigsaw в Лондоне. В этот же период она собиралась начать карьеру профессионального фотографа и даже вроде как брала уроки к знаменитого fashion-мастера Марио Тестино. Ну а потом Кейт вышла замуж за внука королевы и будущего наследника престола.

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Кейт Миддлтон призналась, что работала официанткой и "ужасно" делала свою работу

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Теги: кейт миддлтон, британская королевская семья, официантка, подработка, университет



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