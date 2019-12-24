10 Октября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Евгений Куйвашев, задумался, думает, праймериз, Единая Россия, флаг (2019) | Фото: Накануне.RU

Евгений Куйвашев задумался о проведении совещаний в знаменитой Невьянской башне

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев сегодня побывал с рабочим визитом в Невьянске. По его итогам у губернатора появилась идея.

Как рассказал Куйвашев в своем Instagram, он в компании сенатора Эдуарда Росселя посетил знаменитую Невьянскую башню.

"Я не раз бывал на экскурсиях в самой башне, особенно мне нравится "слуховая комната" на шестом этаже. Если вы встанете в один из углов комнаты, то будете четко слышать, что говорят в углу противоположном. По одной из легенд, Акинфий Демидов таким образом подслушивал, о чем шепчутся его гости. Подумал, неплохо было бы проводить здесь совещания", - то ли в шутку, то ли всерьез заявил губернатор.

Евгений Куйвашев, Эдуард Россель, Невьянская башня(2019)|Фото: instagram.com/evgenykuyvashev/

Также Евгений Куйвашев призвал уральцев посетить Невьянск в новогодние каникулы.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня была опубликована новая программная статья губернатора "Основа успеха". В ней он определил роль жителей Свердловской области в дальнейшей реализации программы "Пятилетка развития".

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Евгений Куйвашев задумался о проведении совещаний в знаменитой Невьянской башне

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Теги: Куйвашев, Невьянская башня, совещания



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