В ЕС раскритиковали открытие ж/д участка Крымского моста

Евросоюз раскритиковал открытие железнодорожного участка Крымского моста и открытие по нему сообщения для поездов.

По словам официального представителя Европейской внешнеполитической службы, открытие моста является нарушением суверенитета Украины и ограничивает проход украинских судов в порты в Азовском море. В ЕС отметили, что по-прежнему не признают Крым российским, сообщает "Рен ТВ".

Напомним, 23 декабря Владимир Путин официально открыл движение по железнодорожной части Крымского моста.

В режиме видеоконференции президент дал команду к отправлению скорого фирменного пассажирского поезда "Таврия" по маршруту Санкт-Петербург – Севастополь.

Перед церемонией открытия глава государства проехал в кабине машиниста по мосту и осмотрел весь участок железной дороги.

Напомним, строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершилось на днях. Технологическую готовность объекта подтвердил Ростехнадзор. Росавтодор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.