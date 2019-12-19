05 Октября 2020
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Общество В России Крым
крымский мост, табличка (2018) | Фото:Накануне.RU

Официально завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Строительство железнодорожной части Крымского моста официально завершено.

Технологическую готовность объекта подтвердил Ростехнадзор. Там отметили, что сооружение соответствует проектной документации. Росавтодор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста, сообщает ТАСС.

Движение пассажирских поездов в Крым начнется в ближайшие дни, первые поезда "Гранд Сервис Экспресс" отправятся на полуостров из Москвы и Санкт-Петербурга 23 и 24 декабря. Путь из Петербурга и Москвы в Крым займет 43 и 33 часа соответственно.

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Официально завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

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Теги: Крымский мост, поезда



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Ранее 23.12.2019 09:50 Мск Железнодорожную часть Крымского моста проверил кот Мостик

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