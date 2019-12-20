06 Октября 2020
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Экономика Курганская область
кран, вода (2019) | Фото:Накануне.RU

Тариф снизят. Курганцы со следующего года будут меньше платить за горячую и холодную воду

Жители Кургана с 1 января 2020 года будут меньше платить за горячую и холодную воду, об этом было сказано на совещании под председательством директора департамента госрегулирования цен и тарифов Зауралья Ирины Гагариной, передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщается, что за горячую воду горожане теперь будут платить 142 руб. 22 коп., а за холодную - 123 руб.

Также решено, что тариф на водоотведение не будет повышен, как того требовал руководитель компании "Водный союз" Владимир Овсянников. Тариф останется на уровне этого года и в 2020 году составит 21 руб. 99 коп.

Ранее Управление Федеральной антимонопольной службы по Курганской области выдало администрации Кургана предписания для отмены актов о выделении "Водному союзу" денег из городской казны на ремонт сетей водоснабжения и водоотведения.

Как ранее сообщало Накануне.RU, глава Кургана Андрей Потапов обвинил "Водный союз" в нарушении договоренностей, которые касаются участия города в федеральном проекте "Чистая вода". По словам мэра, коммунальщики должны были сделать проектную документацию для реконструкции объектов водного хозяйства. Если бы проектная документация была готова, то город получил бы финансирование в 2 млрд руб. из федерального бюджета.

Старт работ по проекту намечен на 2020 год. Однако внезапно Овсянников заявил, что проект компания делать не намерена. Он пояснил, что собственных средств предприятия недостаточно и попросил из бюджета 846 млн руб. на эти работы.

В октябре 2019 года "Водный союз" направил в правительство Курганской области поправки в инвестиционную программу 2019 года. Поправки предполагали выделение из бюджета суммы на проектирование - 849 млн руб. Из-за того, что "Водный союз" резко изменил позицию по финансированию проектно-сметной документации, власти могут не успеть подать заявку на финансирование и не получить деньги из федерального бюджета. Как именно будет решаться вопрос - пока неясно. По словам Потапова, мэрия использует все средства в рамках своих полномочий для урегулирования проблемы.

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Тариф снизят. Курганцы со следующего года будут меньше платить за горячую и холодную воду

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Теги: тариф, Курган, Водный союз, водоотведение, горячая вода



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