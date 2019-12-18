Областной суд оправдал чиновника из Чебаркуля по делу о взятке

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор председателю городского комитета архитектуры и градостроительства Чебаркуля Сергею Шацкому, которым он был оправдан по обвинению в получении взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

"Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Сергея Шацкого, оставил без изменения приговор Чебаркульского городского суда Челябинской области от 11 ноября 2019 года, которым он признан невиновным и оправдан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.290 УК РФ (получении взятки) в связи с отсутствием события преступления. За ним признано право на реабилитацию и возмещение имущественного и морального вреда", - рассказали в пресс-службе суда.

По версии следствия, Шацкий получил 20 тыс. руб. за несообщение иным членам комиссии о нахождении на земельном участке незарегистрированного одноэтажного жилого сооружения, а также за положительное голосование по вопросу предоставления гражданину земельного участка за плату.

В апреле чиновник был оправдан. Однако прокуратура обжаловала приговор и настаивала на отмене оправдательного приговора. В июне апелляционная инстанция Челябинского областного суда отменила оправдательный приговор, направив уголовное дело на новое рассмотрение.