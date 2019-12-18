04 Октября 2020
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Политика За рубежом
(2016) | Фото: РИА &quot;Новости&quot;

Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда

Япония направила российским властям по дипломатическим каналам требование об освобождении пяти задержанных рыболовных судов, передает агентство Kyodo со ссылкой на МИД Японии.

17 декабря в районе южнокурильского архипелага Хабомаи погранслужба РФ задержала суда, занимавшиеся выловом краба. Они были сопровождены на остров Кунашир, сообщает Regnum.

Японские власти призывают отпустить рыбаков "из соображений гуманности".

Ранее российский суд арестовал 10 северокорейских рыбаков. Они оказали активное сопротивление российским пограничникам при задержании 17 сентября.

Напомним, экипаж с оружием напал на осмотровую группу пограничного корабля. Четыре пограничника пострадали, один из них получил огнестрельные ранения. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Всего в сентябре-октябре в исключительной экономической зоне РФ задержали несколько сотен рыбаков из КНДР.

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Япония потребовала от России вернуть задержанные рыболовные суда

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Теги: япония, россия, суда, рыбаки



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Развитие сюжета:

Ранее 24.12.2019 09:38 Мск Суд оштрафовал и отпустил задержанных у Курил японских рыбаков

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