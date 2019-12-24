Суд оштрафовал и отпустил задержанных у Курил японских рыбаков
Южно-Курильский районный суд признал виновными капитанов пяти задержанных судов из Японии.
Согласно данным суда, рыбаки незаконно добыли 7,5 тонны водных биологических ресурсов.
Капитанов оштрафовали на 6,4 млн рублей. Арест, наложенный на их суда, отменен, передает РИА Новости.
Напомним, 17 декабря в районе южнокурильского архипелага Хабомаи погранслужба РФ задержала суда, занимавшиеся выловом краба. Они были сопровождены на остров Кунашир.
Япония направила российским властям по дипломатическим каналам требование об освобождении судов.