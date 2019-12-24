Япония направила российским властям по дипломатическим каналам требование об освобождении судов.

Напомним, 17 декабря в районе южнокурильского архипелага Хабомаи погранслужба РФ задержала суда, занимавшиеся выловом краба. Они были сопровождены на остров Кунашир.

Капитанов оштрафовали на 6,4 млн рублей. Арест, наложенный на их суда, отменен, передает РИА Новости.

Суд оштрафовал и отпустил задержанных у Курил японских рыбаков





