В УФСИН сообщили местонахождение "пропавшего" экс-губернатора Хорошавина

Во ФСИН прокомментировали заявление адвоката о "пропаже" бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина.

Ранее арестанта, осужденного на 13 лет лишения свободы за коррупционные преступления, потеряли родственники и адвокаты. Они заявляли, что ни в СИЗО Южно-Сахалинска, ни в Хабаровской колонии, куда Хорошавина отправили летом на неделю, его нет, пишет Regnum.

Между тем, как сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСИН по Сахалинской области, Хорошавина привезли в следственный изолятор Южно-Сахалинска еще во вторник.

Напомним, 24 июня бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина отправили в колонию строгого режима. Чиновник был задержан 3 марта 2015 года по обвинению в создании в 2009 году организованной преступной группы для получения взяток, общая сумма которых составила более 522 млн руб.

В 2018 году суд приговорил Хорошавина к 13 годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей.

В марте 2019 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить 5,1 тысяч евро бывшему губернатору.

Суд постановил, что при рассмотрении дела Хорошавина была нарушена Европейская конвенция по защите прав и свобод человека в части права на судебное разбирательство "в течение разумного срока".