Ключевому свидетелю по делу Хорошавина предъявили новое обвинение

Бывшему руководителю секретариата губернатора Сахалинской области Вячеславу Горбачеву предъявлено очередное обвинение - по 17 взяткам.

Горбачев проходит главным свидетелем по уголовному делу против экс-губернатора Александра Хорошавина.

Как сообщает прокуратура Сахалинской области, обвиняемый совместно с другими участниками преступной группы, возглавляемой Хорошавиным, организовали получение взяток в размере от 2 млн до 10 млн рублей от лиц, имеющих намерение участвовать в выборах депутатов городской думы Южно-Сахалинска.

Преступной группой с мая по ноябрь 2014 года получено свыше 100 млн рублей в виде взяток.

Напомним, в феврале 2018 года Хорошавину и некоторым его соучастникам был вынесен приговор. Экс-чиновники были признаны виновными в получении взяток и легализации преступных доходов. Бывшему главе региона было назначено 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб.

Чиновник был задержан 3 марта 2015 года по обвинению в создании в 2009 году организованной преступной группы для получения взяток, общая сумма которых составила более 522 млн рублей.