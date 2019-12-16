02 Октября 2020
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Плакат испанских болельщиков &quot;Зозуля, не добро пожаловать&quot; (2019) | Фото: atlantico.net

"Зозуля, ты грёбаный нацист". В Испании прерван матч из-за оскорблений украинского игрока

Встреча 20-го тура испанской Сегунды (второй по силе турнир в стране) между "Райо Вальекано" и "Альбасете" (0:0 по итогам первого тайма) была прервана из-за поведения фанатов.

Болельщики хозяев оскорбляли украинского нападающего гостей Романа Зозулю. В частности, они скандировали: "Зозуля, ты грёбаный нацист", сообщает "Спорт-Экспресс".

Команды доиграли первый тайм, но футболисты "Альбасете" отказались выходить на поле после перерыва. Судья игру остановил.

Напомним, что в начале 2017 года Зозуля должен был перейти в "Райо Вальекано" в аренду из "Бетиса", но трансфер футболиста не был принят болельщиками клуба. Как сообщало Накануне.RU, Зозулю обвинили в связях с ультраправыми организациями на Украине, недовольство также поддерживалось акциями протеста против игрока. В итоге FIFA разрешила Зозуле сменить клуб (за "Райо Вальекано" он не сыграл ни матча). Вчера была его первая игра против "Райо" на выезде.

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"Зозуля, ты грёбаный нацист". В Испании прерван матч из-за оскорблений украинского игрока

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Теги: Роман Зозуля, испанские болельщики, Райо Вальекано, Альбасете, кричалки, нацизм



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Развитие сюжета:

Ранее 17.12.2019 08:50 Мск "Жму руку". Зеленский поддержал украинского футболиста, обвиняемого в нацизме

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