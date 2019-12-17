03 Октября 2020
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Владимир Зеленский, кадр из фильма &quot;Слуга народа&quot; (2019) | Фото: nsn.fm

"Жму руку". Зеленский поддержал украинского футболиста, обвиняемого в нацизме

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал украинского нападающего испанского "Альбасете" Романа Зозулю, которого испанские болельщики обвиняют в симпатиях к нацизму.

Напомним, что в минувшие выходные болельщики мадридской команды "Райо Вальекано" были настроены против украинского игрока, в частности, они скандировали: "Зозуля, ты грёбаный нацист". Из-за этого команда украинца отказалась выходить на второй тайм игры и судья был вынужден матч прервать.

Зеленский же отметил, что Зозулю поддерживают не только футбольные болельщики, а вся нация.

"Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!", — написал президент Украины у себя в твиттере.

Напомним, что в начале 2017 года Зозуля должен был перейти в "Райо Вальекано" в аренду из "Бетиса", но трансфер футболиста не был принят болельщиками клуба. Как сообщало Накануне.RU, Зозулю испанские болельщики обвинили в связях с ультраправыми организациями на Украине. Сам футболист в соцсетях размещал снимки себя рядом с портретом лидера украинских националистов Степана Бандеры. Кроме того, Зозуля известен как крупный жертвователь на нужды украинской армии в Донбассе.

Роман Зозуля(2017)|Фото: facebook.com

Роман Зозуля(2017)|Фото: twitter.com

"Эх, Зеленский.. Такие "патриоты" твоих предков целыми сёлами расстреливали и сжигали", — грустно отмечает один из пользователей в сети. "Мой дед три ранения получил Днепр форсируя, Полтаву и Харьков освобождая. Хорошо, что не видит этого", — говорит другой. "Слуга нацистам", — ёрничает третий.

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"Жму руку". Зеленский поддержал украинского футболиста, обвиняемого в нацизме

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Теги: Роман Зозуля, испанские болельщики, Райо Вальекано, Альбасете, кричалки, нацизм, Владимир Зеленский



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