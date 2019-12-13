29 Сентября 2020
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Иннопром, Новоуральский городской округ (2014) | Фото: Накануне.RU

Участников пикетов против ввоза ядерных отходов в Новоуральск оштрафовали на 20 тысяч

Сегодня в Новоуральске задержали двух коммунистов, проводивших одиночные пикеты против ввоза ядерных отходов. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщил первый секретарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев.

По его данным, суд назначил каждому штраф в 20 тысяч рублей.

"Это беспредел!", - прокомментировал Ивачев на своей странице в соцсети.

Напомним, ранее "Росатом" и Минприроды просили разобраться с отправкой европейских ядерных отходов на Урал.

одиночный пикет против ввоза ядерных отходов в Новоуральске(2019)|Фото: vk.com/ivachyov

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Участников пикетов против ввоза ядерных отходов в Новоуральск оштрафовали на 20 тысяч

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Теги: пикеты, Новоуральск, штраф



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