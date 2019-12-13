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Общество Свердловская область
Сергей Кулагин начальник Управления МВД России по Екатеринбургу (2017) | Фото: УМВД Екатеринбург

Глава УМВД по Екатеринбургу и начальник штаба подали рапорты об увольнении из органов

Начальник УМВД России по Екатеринбургу Сергей Кулагин покидает свой пост и уже подал рапорт на увольнение из органов.

Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил данную информацию.

"К большому сожалению, это правда. Сергей Леонидович соответствующий рапорт подал еще на прошлой неделе, 7 декабря. Сейчас он находится в очередном отпуске, будет отдыхать примерно до конца января. В системе МВД полковник Кулагин проработал 21 год и 7 месяцев. Начинал свою служебную карьеру с должности участкового уполномоченного в Пермском крае, затем работал в уголовном розыске, занимался раскрытием преступлений. За достигнутые результаты в оперативно-служебной деятельности неоднократно поощрялся, в том числе награжден медалью "За боевое содружество", "За отличие в службе" трех степеней. Сосчитать, сколько с его личным участием и под его непосредственным руководством было раскрыто преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, довольно сложно, поскольку их сотни.

К примеру, в 2011 году на территории микрорайона Эльмаш было совершено убийство пяти человек из категории лиц без определенного места жительства и работы. С участием Сергея Леонидовича эти пять жестоких убийств были раскрыты, и преступники понесли заслуженное наказание. Из последних и самых свежих примеров можно отметить, что под началом полковника Кулагина екатеринбургский гарнизон полиции достойно провел абсолютно все мероприятия, связанные с обеспечением общественного порядка и безопасности в период проведения в столице Среднего Урала футбольных матчей чемпионата мира 2018 года.

врио руководителя УМВД России по Екатеринбургу Сергей Кулагин(2017)|Фото:https://66.мвд.рф

Пока Сергей Леонидович отдыхает и одновременно размышляет о том, чему посвятить себя после ухода на заслуженный отдых. В начале следующего года он, безусловно, проведет рабочую встречу с личным составом УМВД по Екатеринбургу, на которой планирует сказать добрые слова за совместную работу всем своим коллегам и выскажет напутствие тем, кто продолжит борьбу с преступностью на территории Среднего Урала. Временно исполняет обязанности начальника УМВД по Екатеринбургу его заместитель по следствию, подполковник юстиции Николай Почаевец", - рассказал Накануне.RU полковник Горелых.

Сергей Кулагин возглавлял полицию уральской столицы с сентября 2017 года.

Также представитель Главка прокомментировал сообщения о том, что начальник штаба УМВД по Екатеринбургу, полковник внутренней службы Андрей Гвоздиков написал рапорт об увольнении из органов.

Андрей Гвоздиков(2019)|Фото: Пресс-группа УМВД России по г. Екатеринбургу

"Что касается появившихся в некоторых СМИ сведений о том, что на заслуженный отдых уходит начальник штаба городского УМВД, это тоже не является информационной "уткой". Это правдивая информация, но вместе с тем хочу опровергнуть ее в той части, что Андрей Гвоздиков уходит из системы МВД в связи с якобы каким-то конфликтом с руководством городского УМВД. В реальности никакого конфликта нет, это единая и сплоченная команда. Человек имеет 24,5 года выслуги и уходит исключительно на заслуженный отдых, что называется, без каких-либо "подводных течений", - пояснил Валерий Горелых.

О том, кто на постоянной основе будет руководить городским гарнизоном и штабным подразделением, он пообещал проинформировать общественность и СМИ дополнительно сразу после того, как начальник главного управления генерал Александр Мешков примет соответствующее решение.

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Глава УМВД по Екатеринбургу и начальник штаба подали рапорты об увольнении из органов

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Теги: Кулагин, Гвоздиков, МВД, Екатеринбург



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