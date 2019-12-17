В Екатеринбурге снова сменился глава городской полиции

Временно исполняющим обязанности начальника УМВД России по Екатеринбургу назначен полковник Андрей Швыдченко. Об этом сообщил официальный представитель свердловского Главка полиции Валерий Горелых.

Ранее Швыдченко занимал должность заместителя начальника управления - начальника полиции Екатеринбурга.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что глава УМВД России по Екатеринбургу Сергей Кулагин покидает свой пост и уже подал рапорт на увольнение из органов. Сейчас он находится в отпуске до конца января. Обязанности руководителя временно исполнял его заместитель по следствию, подполковник юстиции Николай Почаевец.

Кроме Кулагина рапорт об увольнении подал начальник штаба УМВД по Екатеринбургу, полковник внутренней службы Андрей Гвоздиков.