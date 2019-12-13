29 Сентября 2020
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сергей давыдов сити-менеджер челябинска (2011) | Фото: Накануне.RU

Свердловский облсуд оставил без изменений решение челябинского суда по делу Давыдова

В пятницу Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию по делу бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Решение суда первой инстанции оставлено без изменений", - сообщили сегодня в облсуде.

Напомним, решение о пересмотре территориальной принадлежности дела Давыдова было принято в связи с наличием правовых препятствий для рассмотрения в апелляционной инстанции в Челябинском областном суде.

В марте 2019 года уголовное дело экс-чиновника было прекращено. Сергей Давыдов из команды экс-губернатора Южного Урала Михаила Юревича обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, ему был назначен судебный штраф в 40 тыс. руб. Позже прокуратура обжаловала это решение.

Сергей Давыдов, суд, видеосвязь(2017)|Фото:Накануне.RU

1 августа в Челябинске суд удовлетворил ходатайство следователя о возвращении дела бывшего сити-менеджера в следственный отдел ФСБ. 26 августа Советский районный суд вновь прекратил дело Давыдова с назначением ему судебного штрафа в размере 40 тыс. руб. Прокуратура области обжаловала и это решение, потребовав отменить решение суда и вернуть материалы прокурору.

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Свердловский облсуд оставил без изменений решение челябинского суда по делу Давыдова

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Теги: Давыдов, дело, апелляция, облсуд



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