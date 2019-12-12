Упразднение ГУПов и МУПов отложили до 2025 года

Законопроект, нацеленный на снижение количества государственных и муниципальных унитарных предприятий, принят Госдумой во втором, основном чтении.

Документ предполагает ликвидацию МУПов и ГУПов "на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции, за рядом исключений". Изменения в законодательстве не коснутся унитарных предприятий, ведущих свою деятельность на неконкурентных рынках.

Одна из принятых поправок перенесла срок ликвидации ГУПов и МУПов до 1 января 2025 года.

Зампредседателя Госдумы Сергей Неверов сообщил, что законопроектом будет установлен пятилетний переходный период, который позволит плавно перейти на новые стандарты законодательства, сообщает "Дума ТВ".

Он также пояснил, что в дальнейшем субъекты РФ смогут организовывать муниципальные и государственные унитарные предприятия, но они должны будут пройти через экспертизу представителей ФАС.