Санврачи не нашли тараканов в палатах детской поликлинике Перми

Санврачи проверили палаты в педиатрическом отделении №1 Краевой детской клинической больницы, родители пациентов которой жаловались на тараканов. В момент надзора в ловушках насекомых не обнаружено. Состояние санитарно-эпидемиологического режима признано удовлетворительным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В соматическом корпусе по адресу Баумана, 17 проверили буфет, несколько палат, режимные кабинеты, ординаторские, комнату приема пищи сотрудников. Живых насекомых и следов их жизнедеятельности обнаружено не было ни в одном из проверенных помещений. Сотрудник Роспотребнадзора выборочно пообщался с родителями пациентов, которые лечатся в этом отделении, они подтвердили – тараканов нет.

Заведующая эпидемиологическим отделением больницы Марина Илющенко отметила, что регулярно проводятся обходы всех отделений клиники с целью проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического режима.

"Обращу внимание, что возможной причиной появления насекомых является занос с личными вещами, несоблюдение санитарных и гигиенических норм, хранение еды в тумбочках и на тумбочках. В случае любого обращения родителей или пациентов к медперсоналу учреждения незамедлительно проводятся внеплановые обработки бригадой подрядной организации", - сказала она.