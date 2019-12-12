28 Сентября 2020
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Общество Пермский край
таракан (2007) | Фото: chainikus.narod.ru

Санврачи не нашли тараканов в палатах детской поликлинике Перми

Санврачи проверили палаты в педиатрическом отделении №1 Краевой детской клинической больницы, родители пациентов которой жаловались на тараканов. В момент надзора в ловушках насекомых не обнаружено. Состояние санитарно-эпидемиологического режима признано удовлетворительным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

В соматическом корпусе по адресу Баумана, 17 проверили буфет, несколько палат, режимные кабинеты, ординаторские, комнату приема пищи сотрудников. Живых насекомых и следов их жизнедеятельности обнаружено не было ни в одном из проверенных помещений. Сотрудник Роспотребнадзора выборочно пообщался с родителями пациентов, которые лечатся в этом отделении, они подтвердили – тараканов нет.

Заведующая эпидемиологическим отделением больницы Марина Илющенко отметила, что регулярно проводятся обходы всех отделений клиники с целью проверки соблюдения санитарно-эпидемиологического режима.

"Обращу внимание, что возможной причиной появления насекомых является занос с личными вещами, несоблюдение санитарных и гигиенических норм, хранение еды в тумбочках и на тумбочках. В случае любого обращения родителей или пациентов к медперсоналу учреждения незамедлительно проводятся внеплановые обработки бригадой подрядной организации", - сказала она.

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Санврачи не нашли тараканов в палатах детской поликлинике Перми

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Теги: детская поликлиника, тараканы



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