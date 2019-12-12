28 Сентября 2020
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евгений петросян сатирик (2009) | Фото:

Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице

Российский юморист Евгений Петросян прокомментировал информацию о своей женитьбе на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой.

Артист считает, что СМИ издеваются. Однако он никак не подтвердил и не опровергнул сообщения о заключении брака. По словам Петросяна, издания "разбирают по косточкам" его личную жизнь, сообщают "Вести.ру".

Ранее экс-супруга юмориста Евгения Петросяна, с которой он прожил 30 лет, прокомментировала слухи о пятом браке бывшего мужа. Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что Петросян женился на своей помощнице, 30-летней Татьяне Брухуновой.

Оказалось, что Елена Степаненко не в курсе происходящего. Но если это действительно правда, она желает счастья молодым. "Я не в курсе. Если это действительно правда, я желаю им счастья!" – сказала она.

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Петросян прокомментировал сообщения о свадьбе на помощнице

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Теги: Петросян, свадьба



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Развитие сюжета:

Ранее 25.05.2020 16:41 Мск Family look: Петросян опубликовал первое совместное фото с 31-летней Татьяной Брухуновой
Ранее 10.01.2020 08:47 Мск Помощница Петросяна надела кольцо на безымянный палец
Ранее 12.12.2019 12:28 Мск Татьяна Брухунова: "Я не довесок к артисту Евгению Петросяну"

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Ранее 09.12.2019 11:37 Мск СМИ: Евгений Петросян женился в пятый раз

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