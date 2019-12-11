В Тюмени выписаны последние, наиболее "тяжелые" пострадавшие гаффской болезни

Выписаны из больницы последние пострадавшие от гаффской болезни. Два наиболее "тяжелых" пациента лечились с октября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной клинической больницы №1.

Напомним, что в Тобольском районе местные жители подхватили редкое заболевание. Они были госпитализированы с диагнозом "гаффская болезнь". В больницу поступили более 10 человек.

Выписаны последние пациенты, которые находились в наиболее тяжелом состоянии. Два пострадавших были госпитализированы еще в октябре. У обоих была полиорганная недостаточность, поэтому им проводили интенсивную терапию. Они были подключены к аппарату "искусственная почка" и искусственной вентиляции легких. Мужчина две недели назад был переведен для оказания восстановительной помощи в Областной лечебно-реабилитационный центр. Он готовится к выписке, с компенсацией неврологического статуса, в удовлетворительном состоянии. Женщина 9 декабря выписана из ОКБ№1 в удовлетворительном состоянии, ее забрали близкие, и восстановление она будет проходить в амбулаторном режиме.

Причиной болезни могло стать употребление рыбы, которую жертвы до этого поймали сами. Рыбу из озера Андреевского, расположенного вблизи деревни Ачиры, поставляли не только в города Тюменской области, но и в другие регионы – Югру и Челябинскую область. Принято решение на год запретить ловить рыбу, плавающую в Андреевском.