В тюменском озере еще год нельзя ловить рыбу из-за гаффской болезни

В Тобольском районе из-за гаффской болезни на год запрещен вылов рыбы из озера Андреевское. Санврачи будут контролировать состояние воды и рыбы в водоеме, рассказал Накануне.RU депутат областной думы от ЛДПР, заместитель председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Артем Зайцев.

Напомним, что в Тобольском районе местные жители подхватили редкое заболевание. Они были госпитализированы с диагнозом "гаффская болезнь". В больницу поступили более 10 человек, часть уже выписаны. В настоящий момент на лечении остаются двое человек, которые пострадали сильнее остальных. Причиной болезни могло стать употребление рыбы, которую жертвы до этого поймали сами. Рыбу из озера Андреевского, расположенного вблизи деревни Ачиры, поставляли не только в города Тюменской области, но и в другие регионы – Югру и Челябинскую область.

Сегодня на заседании комитета прозвучал доклад главы областного управления Роспотребнадзора Галины Шарухо, она рассказала, что принято решение на год запретить ловить рыбу, плавающую в Андреевском. В это время сотрудники управления будут брать ее на анализы, и если все будет в порядке, запрет снимут.

"Гаффская болезнь была в Тюменской области и раньше. Когда начали разбираться, стало ясно, что информации мало. Никто не сделал полного описания, не понятно, как шла эпидемия, как с ней боролись. Надо изучить, как будут меняться качество воды и рыбы, составить описание всего процесса", - сказал Зайцев.

Он добавил, что на жителях расположенных вблизи озера деревень Ачиры, Иземеть, Ишменево запрет не скажется. Каждому из них, включая детей, ранее выписали матпомощь по 10 тыс. руб., по словам Зайцева, его коллеги на месте следят за развитием ситуации.