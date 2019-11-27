В тюменском озере еще год нельзя ловить рыбу из-за гаффской болезни

13 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область
рыба улов (2008) | Фото: foto.gazetazp.ru

В тюменском озере еще год нельзя ловить рыбу из-за гаффской болезни

В Тобольском районе из-за гаффской болезни на год запрещен вылов рыбы из озера Андреевское. Санврачи будут контролировать состояние воды и рыбы в водоеме, рассказал Накануне.RU депутат областной думы от ЛДПР, заместитель председателя комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Артем Зайцев.

Напомним, что в Тобольском районе местные жители подхватили редкое заболевание. Они были госпитализированы с диагнозом "гаффская болезнь". В больницу поступили более 10 человек, часть уже выписаны. В настоящий момент на лечении остаются двое человек, которые пострадали сильнее остальных. Причиной болезни могло стать употребление рыбы, которую жертвы до этого поймали сами. Рыбу из озера Андреевского, расположенного вблизи деревни Ачиры, поставляли не только в города Тюменской области, но и в другие регионы – Югру и Челябинскую область.

Сегодня на заседании комитета прозвучал доклад главы областного управления Роспотребнадзора Галины Шарухо, она рассказала, что принято решение на год запретить ловить рыбу, плавающую в Андреевском. В это время сотрудники управления будут брать ее на анализы, и если все будет в порядке, запрет снимут.

"Гаффская болезнь была в Тюменской области и раньше. Когда начали разбираться, стало ясно, что информации мало. Никто не сделал полного описания, не понятно, как шла эпидемия, как с ней боролись. Надо изучить, как будут меняться качество воды и рыбы, составить описание всего процесса", - сказал Зайцев.

Он добавил, что на жителях расположенных вблизи озера деревень Ачиры, Иземеть, Ишменево запрет не скажется. Каждому из них, включая детей, ранее выписали матпомощь по 10 тыс. руб., по словам Зайцева, его коллеги на месте следят за развитием ситуации.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В тюменском озере еще год нельзя ловить рыбу из-за гаффской болезни

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: гаффская болезнь, рыба, Александр Моор, выплата



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 12.03.2020 09:41 Мск В Тюмени пациенты с гаффской болезнью пошли на поправку
Ранее 06.03.2020 12:10 Мск В Тюмени два человека оказались в больнице с подозрением на гаффскую болезнь
Ранее 11.12.2019 13:48 Мск В Тюмени выписаны последние, наиболее "тяжелые" пострадавшие гаффской болезни

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.11.2019 09:17 Мск Жители Тобольского района получат материальную помощь из-за вспышки гаффской болезни
Ранее 30.10.2019 15:39 Мск В Тюменской области двое пострадавших от гаффской болезни остаются в реанимации в стабильно тяжелом состоянии
Ранее 30.10.2019 14:15 Мск В Тюменской области выписаны трое пострадавших от гаффской болезни
Ранее 30.10.2019 08:59 Мск Рыбу, возможно, зараженную гаффской болезнью, поставляли в ХМАО и Челябинскую область
Ранее 29.10.2019 11:59 Мск В Тюменской области выписали двоих излечившихся от гаффской болезни
Ранее 26.10.2019 19:57 Мск В Тюменской области запретили вылов рыбы из-за заражения жителей гаффской болезнью
Ранее 25.10.2019 15:25 Мск Число заболевших гаффской болезнью в Тобольском районе продолжает расти
Ранее 25.10.2019 08:20 Мск В озере Андреевское Тюменской области запретят ловить рыбу из-за случаев гаффской болезни
Ранее 24.10.2019 11:30 Мск В Тюменской области вновь выросло число жертв гаффской болезни, двое - в тяжелом состоянии
Ранее 23.10.2019 19:12 Мск Специалисты Роспотребнадзора выясняют причины редкой болезни жителей Тобольского района
Ранее 23.10.2019 15:52 Мск В Тобольском районе удвоилось число заболевших гаффской болезнью
Ранее 22.10.2019 12:40 Мск В Тюменской области семья отравилась рыбой, трое госпитализированы

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети