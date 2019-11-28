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Происшествия Сибирский ФО В России
школа, школьники (2015) | Фото: sibkray.ru

В Новосибирске после скандала со школьным чаепитием мать девочки заявила, что ребенка избили

Полиция проводит проверку после сообщения об избиении второклассницы новосибирской школы, которую ранее выгнали с чаепития из-за несданных матерью денег.

Как пишет "Газета.ру", в настоящее время делом занимается полиция, следователи могут подключиться позднее.

Напомним, в начале ноября в школе №183 ученицу выгнали с чаепития из-за того, что ее мать не сдала деньги на школьный праздник.

Сообщалось, что мать девочки сама пожаловалась на незаконные поборы с родителей учеников в этой школе, а также на унижения, которые испытывает ее дочь.

Позднее женщина заявила, что ее дочь избили. Девочка рассказала, что ее пнул одноклассник. Врачи зафиксировали сильный ушиб копчика и освободили от занятий на неделю.

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В Новосибирске после скандала со школьным чаепитием мать девочки заявила, что ребенка избили

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Теги: чаепитие, новосибирск,



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Ранее 05.11.2019 21:15 Мск В Новосибирске школьницу выгнали с чаепития, потому что ее мать не сдала деньги на праздник

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