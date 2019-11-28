В Новосибирске после скандала со школьным чаепитием мать девочки заявила, что ребенка избили

Полиция проводит проверку после сообщения об избиении второклассницы новосибирской школы, которую ранее выгнали с чаепития из-за несданных матерью денег.

Как пишет "Газета.ру", в настоящее время делом занимается полиция, следователи могут подключиться позднее.

Напомним, в начале ноября в школе №183 ученицу выгнали с чаепития из-за того, что ее мать не сдала деньги на школьный праздник.

Сообщалось, что мать девочки сама пожаловалась на незаконные поборы с родителей учеников в этой школе, а также на унижения, которые испытывает ее дочь.

Позднее женщина заявила, что ее дочь избили. Девочка рассказала, что ее пнул одноклассник. Врачи зафиксировали сильный ушиб копчика и освободили от занятий на неделю.