Исследование: три четверти россиян говорят о несовпадении интересов власти и общества

72% жителей России считают, что интересы власти и общества не совпадают.

Как говорится в исследовании "Левада-центра", это максимальное значение с ноября 2007 года (68%).

53% от числа тех, кто говорит о расхождении интересов власти и общества, считают, что власть мало волнует, как живет народ, 19% жалуются на отсутствие обратной связи между теми, кто принимает политические решения, и населением. Еще 16% участников исследования заявили, что у власти и общества всегда разные цели и интересы.

Как сообщил директор "Левада-центра" Лев Гудков, после пенсионной реформы, оскорбившей людей, социальное раздражение приобрело стойкий характер. "На фоне стагнации и сокращения расходов выросло понимание алчности власти. Но это смиренное сознание: люди понимают, что сделать ничего нельзя, в протест это не выливается", сообщают "Ведомости".

Тем временем, новый опрос ВЦИОМ выявил главные страхи граждан по состоянию на октябрь 2019 года. По данным исследования, больше всего россияне боятся "роста социальной несправедливости, неравенства между людьми" – именно этот ответ звучал чаще других на вопрос: "Как Вы оцениваете вероятность появления следующих проблем в Вашей жизни?"

А самая наименее вероятная опасность, по мнению большинства опрошенных, – это обострение конфликтов между Россией и другими странами.

Примечательно, что почти все социально значимые опасения, по данным ВЦИОМ, снизили процент ответов, по сравнению с январем 2019 года, на несколько процентов. А именно: "рост социальной несправедливости, неравенства между людьми" (72% в январе, 68% в октябре), "снижение доходов" (68% против 63%), "плохое качество бесплатной медпомощи" (61% против 58%), "станут слишком дорогими привычные товары" (70% против 58%), "обострятся конфликты между Россией и другими странами" (22% против 20%).