Следствие разбирается в истории с детьми, которые добираются в школу пешком по автотрассе, после поручения Бастрыкина

Следственные органы организовали проверку после того, как в СМИ появилась информация о том, что дети и подростки в селе Горный Щит добираются до местной школы пешком несколько километров по обочине трассы.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, родители школьников обращались с просьбой организовать проезд детей на автобусе - подобная практика существует в соседних населённых пунктах.

Как выяснилось, организовать перевозку нельзя из-за отсутствия "дороги нормального качества". При этом, строить ее власти муниципалитета отказываются, обосновывая это тем, что по документам земли посёлка имеют категорию сельхозназначения.

По данному факту ведется доследственная проверка.

Напомним, в ситуации поручил разобраться председатель СКР Александр Бастрыкин.