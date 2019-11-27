13 Сентября 2020
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Дети из Екатеринбурга, вынужденные идти в школу пустырями (2019) | Фото: ren.tv

Следствие разбирается в истории с детьми, которые добираются в школу пешком по автотрассе, после поручения Бастрыкина

Следственные органы организовали проверку после того, как в СМИ появилась информация о том, что дети и подростки в селе Горный Щит добираются до местной школы пешком несколько километров по обочине трассы.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, родители школьников обращались с просьбой организовать проезд детей на автобусе - подобная практика существует в соседних населённых пунктах.

Дети из Екатеринбурга, вынужденные идти в школу пустырями(2019)|Фото: ren.tv

Как выяснилось, организовать перевозку нельзя из-за отсутствия "дороги нормального качества". При этом, строить ее власти муниципалитета отказываются, обосновывая это тем, что по документам земли посёлка имеют категорию сельхозназначения.

По данному факту ведется доследственная проверка.

Напомним, в ситуации поручил разобраться председатель СКР Александр Бастрыкин.

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Следствие разбирается в истории с детьми, которые добираются в школу пешком по автотрассе, после поручения Бастрыкина

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Теги: Горный Щит, дети, школа, дорога



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